На юго-западе Японии вскоре ожидают новые подземные толчки

ТОКИО, 11 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Афтершоковые толчки после землетрясения магнитудой 5,3 в префектуре Кагосима на юго-западе Японии продлятся еще неделю, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил представитель Главного метеорологического управления страны.

"В течение ближайшей недели возможны землетрясения с силой толчков около 5 (по семибалльной японской шкале – ред.), в особенности первые два-три дня возможны крупные землетрясения", — сказал чиновник. При этом он отметил опасность сильных дождей, которые на фоне афтершоковых толчков могут спровоцировать оползни

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Японии в префектуре Кагосима. Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима, очаг – на глубине 10 километров. В префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до 5 баллов по семибалльной японской шкале. Кроме того, землетрясение смогли почувствовать жители еще четырех префектур. Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших или разрушениях нет.