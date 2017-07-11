В ЛНР разыскивают двух мужчин, причастных к терактам в Луганске

ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики разыскивает двоих мужчин, предположительно совершивших теракт в Луганске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Седьмого июля в центре Луганска прогремели два взрыва, один человек погиб, семеро были ранены. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее заявлял, что теракты были организованы Киевом. Он считает, что взрывы могли быть организованы в день начала саммита G20 для срыва процесса урегулирования в Донбассе. В свою очередь киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявила, что взрывы в Луганске — это "очередная провокация" со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите G20. В МГБ ЛНР завели два уголовных дела по факту взрывов в Луганске.

"В деле о теракте, совершенном 7 июля 2017 года, министерством государственной безопасности Луганской народной республики установлены и разыскиваются двое мужчин", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что уже составлены и распространены фотороботы предполагаемых преступников. В ведомстве призвали жителей ЛНР сообщать любую информацию о подозреваемых.