Глава МИД Египта обсудил Катар с представителем Саудовской Аравии

КАИР, 11 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудил с замглавы МИД Саудовской Аравии по политическим и экономическим вопросам Адилем бен Сарраджем Мардадом в столице Кот-д"Ивуара Абиджане борьбу с терроризмом и ситуацию вокруг Катара, говорится в распространенном заявлении египетского внешнеполитического ведомства.

В ивуарийской столице в настоящее время проходит 44-я сессия Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества.

"Стороны подтвердили, что эта встреча прошла в рамках координации между Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном в отношении шагов, принятых против Катара, в связи с нарушением им взятых на себя обязательств, а также его вмешательством в дела арабских стран, поддержкой экстремизма и терроризма", — говорится в документе.

Глава египетского МИД в беседе подчеркнул неизменность решительной позиции Каира в борьбе против терроризма, и заявил о необходимости ответственного подхода международного сообщества к процессу искоренения терроризма во всех его проявлениях ввиду его угрозы для безопасности и стабильности региона и всего мира.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.