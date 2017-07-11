В Вашингтоне из-за задымления в диспетчерской задерживаются авиарейсы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Рейсы в нескольких столичных аэропортах США задерживаются из-за задымления в диспетчерском центре управления воздушным движением Федерального авиационного управления (ФАУ), сообщает издание Washington Post.

Как пишет газета, задымление произошло около 18.00 по местному времени (01.00 мск) из-за строительных работ на территории. На место происшествия прибыли пожарные, здание было эвакуировано.

Инцидент привел к задержке рейсов в среднем на один час в трех главных аэропортах в районе Вашингтона.