Трамп решил назначить послом США в Италии известного финансиста

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о намерении представить в сенат кандидатуру Льюиса Эйзенберга на пост американского посла в Италии, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп объявил о намерении представить кандидатуру… Льюиса Эйзенберга на должность посла США в Италии", — говорится в сообщении. Там также указывается, что он должен будет выполнять обязанности посла США в Сан-Марино.

В сообщении Белого дома указывается, что "Эйзенберг является известным американским финансистом, инвестором и филантропом".

Кандидатура Эйзенберга подлежит утверждению в сенате.

Также в сообщении отмечается, что Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Рендела Куарлеса на должность заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по надзору.