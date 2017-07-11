В США у конгресса арестовали 80 протестующих против реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Полиция Капитолия арестовала в понедельник 80 участников акции протеста против новой реформы здравоохранения президента США Дональда Трампа, сообщила в понедельник газета The Hill.

По ее данным, согласно информации полиции, 21 человек был задержан в офисных зданиях сената, еще 59 — в помещениях палаты представителей. Эти люди отказались выполнять требование прекратить свою акцию, они были задержаны только после предварительного предупреждения.

Как отмечается, арестованным были предъявлены обвинения в создании помех в работе конгресса.