США призвали Мьянму разрешить ООН расследование массовых убийств в стране

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. США призывают Мьянму разрешить ООН провести санкционированное расследование предполагаемой этнической чистки мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, передает агентство Рейтер.

"Важно, чтобы правительство Мьянмы разрешило этой миссии по установлению фактов сделать свою работу", — приводит агентство слова постпреда США при ООН Никки Хейли. Она добавила, что международное сообщество должно призвать правительство Мьянмы сотрудничать с миссией ООН.

В феврале ООН опубликовала доклад, в котором сообщается о массовых убийствах и изнасилованиях мусульман-рохинджа, совершенных силами безопасности Мьянмы. Эта кампания, по мнению ООН, может приравниваться к преступлениям против человечности и, вероятно, этнической чистке. С октября минувшего года 75 тысяч представителей народности бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Члены ООН в марте согласились на проведение расследования преступлений, предположительно, совершенных в отношении рохинджа. Власти Мьянмы отвергают обвинения в якобы этнической чистке рохинджа. В июне сообщалось, что правительство страны не разрешит членам специальной миссии Совета ООН по правам человека по вопросу рохинджа въехать в страну и посетить штат Ракхайн (Аракан) с целью выявления фактов этнических чисток против представителей этой народности.

Представители коренных национальностей Мьянмы считают рохинджа, переселенных в Ракхайн из Бенгалии британскими колониальными властями в XIX веке, нелегальными мигрантами из Бангладеш. Крайне националистические организации коренных народностей Мьянмы, точка зрения которых очень популярна в стране, требуют изгнания из Мьянмы всех "нелегальных мигрантов", особенно мусульман по вероисповеданию. Именно радикальные организации выступают инициаторами беспорядков, в результате которых в последние годы несколько деревень и поселков рохинджа были полностью сожжены.