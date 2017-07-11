Мексиканские власти отвергают обвинения в электронном шпионаже

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Правительство Мексики отвергает обвинения в электронном шпионаже за журналистами, защитниками прав человека и группой следователей, занимавшейся расследованием дела о пропаже студентов, говорится в заявлении МИД латиноамериканской страны.

Ранее газета New York Times сообщила, что международная группа следователей по делу о пропавших студентах стала целью шпионской программы, стоящей "на вооружении" властей страны. В сентябре 2014 года в штате Герреро пропали 43 студента. Как выяснилось впоследствии, они были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

"Правительство республики отвергает любые действия, которые направлены против свободы мнения и права на частную жизнь людей", – приводит Sputnik заявление дипломатического ведомства.

Ранее лаборатория Citizen Lab университета Торонто сообщила в отчете, что три высокопоставленных представителя одной из крупнейших оппозиционных сил Мексики (Партии национального действия) стали жертвами шпионской программы. Согласно отчету, мексиканские чиновники получили текстовое сообщение, связанное с созданной в Израиле шпионской программой Pegasus, которая способна отслеживать звонки, текстовые сообщения и электронную почту на мобильном телефоне. Помимо них, объектами шпионской программы стали несколько мексиканских журналистов, адвокатов и активистов.

По данным известной журналистки Дениз Меркер с канала Televisa, в 2014 году именно генеральная прокуратура страны купила Pegasus за 32 миллиона долларов. Она продемонстрировала в эфире своей программы En Punto соответствующую документацию.

New York Times ранее написала, что программа была продана правительству Мексики "при обязательном условии, что она будет использоваться только в отношении террористов и криминальных группировок". Правительство Мексики категорически отрицает, что ведет слежку за защитниками прав человека и журналистами.

Прокуратура Мексики ранее пообещала провести все необходимые действия, в том числе анализ данных со взломанных мобильных телефонов, и подчеркнула, что решительно осуждает подобные незаконные вторжения в коммуникации работников СМИ и общественных деятелей.