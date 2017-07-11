МИД: ряд стран саботирует принятие правил поведения в киберпространстве

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ряд государств саботирует принятие правил ответственного поведения в сфере кибербезопасности, заявил в интервью газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

По его мнению, эти страны "заинтересованы в творящемся в киберпространстве беспределе".

"Некоторые государства, хотя и не могут не понимать масштабы влияния виртуального мира на реальный, видимо, рассчитывая на свои, к слову, тающие технологические преимущества, саботируют процесс принятия правил ответственного поведения государств в этой сфере", — сказал Крутских.

Таким образом он прокомментировал недавнюю глобальную кибератаку с использованием вируса Wanna Cry, затронувшего более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира.

Крутских полагает, что эта атака носила системный, диверсифицированный и тестовый характер: в каждой стране злоумышленники выбрали серию объектов критической инфраструктуры и продемонстрировали всему миру, что для киберпреступности и кибетерроризма нет никаких границ и моральных ограничений. "Под удар может попасть не только банковский сектор, но и больницы, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и даже силовые структуры", — указал собеседник издания.

Дипломат убежден: ряд западных стран использует "сказки" о якобы существующей киберугрозе из России как для того, чтобы затягивать принятие общих правил поведения, так и для маскировки своих собственных внутриполитических проблем и военных киберприготовлений.

"Естественно, все обвинения бездоказательны. Россия буквально "выпрашивала" у Запада хоть какие-то доказательства своей "подрывной деятельности", а в ответ не получала ничего, кроме очередных голословных обвинений. Очевидно, эта кампания далеко не случайна и хорошо синхронизирована на Западе", — констатировал Крутских.

Касаясь вопроса нынешних контактов между РФ и США по киберугрозам, собеседник отметил, что, несмотря на снижение темпов официального диалога, связанное со сменой главы Белого дома и последовавшей за ней "кадровой неразберихой", систему договоренностей между двумя странами в сфере использования информационных технологий "никто не отменял". "Их эффективность была доказана, в частности, во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Таким образом, технические системы оттестированы и находятся в постоянном рабочем состоянии", — заявил Крутских.

В целом, указал он, несмотря на все существующие сложности наших современных взаимоотношений, тема обеспечения информационной безопасности продолжает обсуждаться как на уровне экспертов, так и на уровне министра иностранных дел РФ и госсекретаря США.