Как советский студент возглавил поход буддистов против джихада

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Столкновения на религиозной почве омрачают жизнь не только Ближнего Востока и Европы. В Южной Азии те же вызовы: терроризм, международные преступные сети, нелегальная миграция. РИА Новости удалось поговорить с лидером радикальных буддистов Шри-Ланки, призывающих к созданию "буддийского интернационала" против "глобального джихада". Как выяснилось, доктор Диланте Витанаге хорошо говорит по-русски, потому что учился на инженера в СССР.

Будда учил защищаться

После возвращения из Советского Союза Витанаге защитил диссертацию, а потом стал одним из руководителей движения "Буддийская сила".

"Существует такая тенденция: люди отказываются от буддийской религии за деньги. А финансирование приходит из стран Персидского залива. За всем этим — бедность. Но можно подойти и с другой стороны. Многие из мусульман сами живут в бедности, и мы не против мусульман как таковых. При этом неимущие приверженцы ислама легко подпадают под воздействие ваххабитской пропаганды, бедность — питательная среда для религиозного радикализма", — говорит Витанаге.

По словам буддиста, социальная неустроенность толкает мусульман к миграции в другие страны, результатом чего стал "гуманитарный кризис рохинджья" в Мьянме. Одни эксперты считают рохинджья этнической группой мусульман, другие уверены, что они — просто совокупность исповедующих ислам мигрантов. Миллион сто тысяч рохинджья живут в Мьянме, не имея ее гражданства, и никакого гражданства вообще. В 2012 году в стране вспыхнули столкновения между мусульманами и буддистами, беспорядки обернулись массовыми убийствами. "Случай рохинджья — это мусульманская оккупация. Они — нелегальные мигранты. Глобально мы, буддисты, являемся меньшинством, мы должны защищать себя", — говорит Витанаге.

В 2014 году мьянманские и шри-ланкийские радикальные буддисты объявили о союзе, направленном против глобального джихада. На Шри-Ланку из Индокитая прибыл ожесточившийся против мусульман проповедник Ашин Вирату. Единоверцы Вирату добились того, чтобы номер журнала Time с нелицеприятной статьей про религиозного лидера был изъят из продажи — там его сравнивали с Бен Ладеном. "Буддистов следует защищать во всем мире, мы находимся под угрозой со стороны джихадистских групп, терпение наших единоверцев принимают за слабость. И вот результат: буддийские храмы разрушают. Идет джихад против буддийских монахов", — заявил проповедник. "Мы против мультикультурности, — вторил Вирату один из лидеров "Буддийской силы" Кирим Вималаджоти. — Шри Ланка — не мультикультурная страна, это государство буддистов из народа сингалов".

"Законы о защите религии и расы"

Во многих чертах буддийские радикалы, объявившие своей целью сдерживание ислама, напоминают европейских ультраправых. Как их западные единомышленники, сторонники Витанаге уверены, что мусульманское население растет в Азии опережающими темпами. В 2015 году точку зрения радикалов поддержали депутаты парламента Мьянмы. Народные избранники одобрили четыре скандальных закона "о защите расы и религии", один из которых направлен на то, чтобы помешать женщинам рожать чаще, чем раз в 36 месяцев.

В мотивационной части документа депутаты ссылаются на оценки Всемирной организации здравоохранения, согласно которым слишком частые роды вредят здоровью слабого пола. И сразу же в тексте упоминаются "мигранты". Рождаемость среди рохинджья, живущих в палаточных лагерях, действительно сильно превышает мьянманскую. Буддийские радикалы уверены: страна со временем может стать мусульманской, и этому следует помешать. Международные правозащитные организации, осознав подоплеку закона, заявили, что возмущены его принятием.

Антиисламские предрассудки буддистов отражает закон о запрете межрелигиозных браков. Принятый в общем пакете, он ставит препоны против перехода из одной религии в другую и более конкретно — из буддизма в ислам. Желающие отказаться от веры в нирвану обязаны будут теперь предстать перед специализированной комиссией, чтобы объяснить причины своего поступка, а та решит, можно ли назвать их оправданными или нет. Буддийские радикалы считают, что такая мера необходима, потому что мусульмане якобы принуждают своих жен к принятию ислама.

© REUTERS / Soe Zeya Tun Последствия столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме © REUTERS / Soe Zeya Tun Последствия столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме

Не такой и мирный буддизм

Одна из причин обостряющихся столкновений между мусульманами и буддистами в Юго-восточной Азии — традиции насилия, как ни парадоксально, существующие в самой "мирной из религий". Священный текст цейлонских буддистов "Махавамса" содержит призывы к расправам с иноверцами. Готовность отстаивать свои интересы в боях буддисты Шри-Ланки подтвердили делом. С 1983 по 2009 годы в стране продолжалась война между буддистами и индуистами-тамилами, в которой первые одержали победу.

По мнению Витанаге, в результате затяжного столкновения выгоду извлекли мусульманские торговые круги на острове. "За время войны они приобрели еще больше земель, еще больше политической власти, больше влияния на исполнительную власть и на СМИ", — говорит руководитель "Буддийской силы". Сегодня он выступает против кампании по халяльной сертификации пищевых продуктов, которую некоторые его единомышленники называют "подготовкой к введению шариата".

Витанаге считает, что противостояние между буддистами и индуистами на Шри-Ланке привело к тому, что место мусульманам уступили и те, и другие. "Индуистов-тамилов вытеснили из бизнеса, вина возлагалась на буддистов", — уверен глава "Буддистской силы".