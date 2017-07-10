Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ* в Мосуле

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

"Находясь здесь, я объявляю прекращение существования и крушение террористического государства лжи и терроризма, которое ДАИШ* (арабский акроним ИГ* — ред.) объявил из Мосула", — заявил аль-Абади в эфире национального телевидения.

В минувшее воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ*.

Кампания по выдворению ИГ* из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

*Террористическая организация, запрещенная в России