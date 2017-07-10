СМИ: в Баку хотят завести дело на экс-министра нацбезопасности Азербайджана

БАКУ, 10 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Бакинский военный суд направил представление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова, передает в понедельник агентство АПА со ссылкой на источник в суде.

"Суд вынес особое определение о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова и начальника главного следственного управления расформированного министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева и направил копию указанного постановления для исполнения в соответствующие органы прокуратуры", — говорится в сообщении агентства.

В октябре 2015 года Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с незаконным вмешательством в работу субъектов предпринимательства и прослушиванием телефонов с нарушением требований законодательства об оперативно-розыскной деятельности структурами ликвидированного МНБ. Тогда же президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности Махмудова, занимавшего этот пост с 2004 года. Вслед за этим арестовали ряд высокопоставленных чиновников министерства, против них были возбуждены уголовные дела.

Позже Алиев подписал распоряжение о расформировании МНБ и образовании на его базе двух ведомств — Службы государственной безопасности (СГБ) и Службы внешней разведки (СВР).