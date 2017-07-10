В пригороде столицы Черногории начался сильный пожар

БЕЛГРАД, 10 июл — РИА Новости. Пожар в одном из пригородных районов Подгорицы усиливается, к тушению подключены вертолеты, под угрозой оказались жилые дома, сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG) со ссылкой на экстренные службы.

Днем для тушения возгорания в районе Дайбабской Горы на юге черногорской столицы были задействованы четыре имеющиеся в наличии пожарные машины и 12 сотрудников. Из-за жары утром загорелись деревья, кусты и трава. Сильный северный ветер осложнил работу пожарных, и к операции были подключены вертолеты авиаподразделения МВД республики.

По словам директора Службы защиты и спасения Андрии Чадженовича, огонь стремительно продвигается в сторону города.

"Пожар большой, но есть надежда его локализовать", — цитирует телеканал пожарных.

На верху холма в районе пожара находится 55-метровая радиоретрансляционная вышка, вблизи расположен знаменитый Дайбабский монастырь.