Глава Горловки частично потерял слух после минометного обстрела

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (80)

Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото

Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы подконтрольной самопровозглашенной ДНР Горловки в Донбассе Иван Приходько заявил, что частично потерял слух в результате минометного обстрела в субботу со стороны украинских силовиков.

Ранее заместитель Приходько Виктория Жукова сообщила на своей странице в Facebook, что автомобиль и.о. главы Горловки попал под обстрел вечером 8 июля в районе Ясиноватой в Донбассе.

"Потеря слуха. Правое ухо пострадало на 50%. Левое — на 70", — сказал Приходько журналистам.

Он добавил, что врачи обещают полное восстановление левого уха.