БЕРЛИН, 10 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что рассчитывает на строгое наказание нарушителей на протестах во время саммита G20 в Гамбурге.

В Гамбурге 7-8 июля прошел саммит G20. Проходившие в этой связи демонстрации и протесты обернулись массовыми беспорядками. С момента начала протестов в городе были задержаны 288 человек, 144 из них были взяты под стражу.

"Хорошо, что были соответствующие задержания. Мы говорим о тяжких преступлениях. Я ожидаю, что юстиция со всей строгостью и настойчивостью примется за расследования и вынесет строгие приговоры", — сказал министр журналистам, при этом отметив, что мирных демонстрантов было гораздо больше, чем нарушителей.

Он подчеркнул, что на время проведения саммита в Гамбург съехались сотни готовых к насилию лиц из-за рубежа, преимущественно из стран Северной и Южной Европы. По его словам, сотни из них были не допущены в город пограничной полицией.