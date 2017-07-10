Кучма обсудил со спецпосланником США на Украине урегулирование в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (277)

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи со спецпосланником США на Украине Куртом Волкером обсудил урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-секретарь экс-президента Украины Дарья Олифер.

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США ранее сообщило, что спецпосланником США на Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

"Кучма принял специального представителя США по вопросам минских соглашений Курта Волкнера. Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, стороны подчеркнули, что "устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов".

"Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", — добавила пресс-секретарь Кучмы.