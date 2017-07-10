Кучма обсудил со спецпосланником США на Украине урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи со спецпосланником США на Украине Куртом Волкером обсудил урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-секретарь экс-президента Украины Дарья Олифер.
"Кучма принял специального представителя США по вопросам минских соглашений Курта Волкнера. Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе", — написала Олифер на своей странице в Facebook.
По ее словам, стороны подчеркнули, что "устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов".
"Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", — добавила пресс-секретарь Кучмы.