В Киеве неизвестные напали на участников лекции о равенстве полов

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Около 10 неизвестных мужчин напали на участников лекции о равенстве полов в ресторане в центре Киева, распылив слезоточивый газ и облив присутствующих чернилами, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления Нацполиции столицы Украины.

"В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение: в помещении ресторана на улице Пушкинской, где проводили лекцию по трансгендерному равенству, забежали около десяти мужчин в темной одежде и масках. Неизвестные разбрызгали слезоточивый газ и облили участников лекции черными чернилами", — говорится в сообщении полиции.

Прибывшая на место событий следственно-оперативная группа задокументировала произошедшее, изъяла вещественные доказательства и допросила пострадавших. Неподалеку от места происшествия правоохранители обнаружили трех человек, которые, вероятно, причастны к данному инциденту. Их доставили в управление полиции, однако они отказались давать какие-либо объяснения, ссылаясь на статью конституции Украины, которые позволяют подозреваемым не давать показания в отношении себя.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению всех участников инцидента.