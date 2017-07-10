В учениях Sea Breeze-2017 участвуют более трех тысяч человек

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Минобороны Украины сообщило, что в украино-американских учениях Sea Breeze-2017, стартовавших в понедельник на юге Украины, задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тыс человек личного состава.

"В Одессе сегодня, 10 июля, торжественно открыли украинско-американские военно-морские учения Sea Breeze-2017. Темой учений, в которых в целом участвуют представители вооруженных сил 16 стран мира, является проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе. В мероприятиях задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов, свыше 3 тысяч человек личного состава", — говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.

По данным пресс-службы военно-морских сил вооруженных сил Украины, учения пройдут 10-23 июля в северно-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

По данным украинских СМИ, накануне два военных самолета стран НАТО приземлились в одесском аэропорту, а в порт города прибыли три судна вооружено-морских сил Турции, в том числе подводная лодка.

В учениях принимают участие представители 16 стран — Украина, США, Румыния, Турция, Грузия, Великобритания, Греция, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Франция. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

Планируется, что в рамках учений, которые продлятся до 23 июля, будут отработан ряд вопросов, в частности, действия штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, действия многонациональных сил во время операции по безопасности в Черном море.

От украинских ВМС участие принимают 15 кораблей, кратеров и судов обеспечения, до 8 самолетов и вертолетов, спасательная поисково-десантная группа, подразделение плоской пехоты, инженерное подразделение около 50 единиц техники.

Также участвуют подразделения Нацгвардии Украины, курсанты Сухопутных войск; от Госпогранслужбы — 2 катера морской охраны и 3 летательных аппарата. Кроме того, от ВВС в учениях участвуют 9 самолетов. От США — 2 боевых корабля, 4 самолета, мобильное инженерное подразделение, морской отряд спецопераций.