КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Минобороны Украины сообщило, что в украино-американских учениях Sea Breeze-2017, стартовавших в понедельник на юге Украины, задействованы 31 корабль, катер и судно, 29 летательных аппаратов и более 3 тыс человек личного состава.
По данным пресс-службы военно-морских сил вооруженных сил Украины, учения пройдут 10-23 июля в северно-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.
По данным украинских СМИ, накануне два военных самолета стран НАТО приземлились в одесском аэропорту, а в порт города прибыли три судна вооружено-морских сил Турции, в том числе подводная лодка.
В учениях принимают участие представители 16 стран — Украина, США, Румыния, Турция, Грузия, Великобритания, Греция, Канада, Италия, Бельгия, Болгария, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Франция. Тема учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.
От украинских ВМС участие принимают 15 кораблей, кратеров и судов обеспечения, до 8 самолетов и вертолетов, спасательная поисково-десантная группа, подразделение плоской пехоты, инженерное подразделение около 50 единиц техники.
Также участвуют подразделения Нацгвардии Украины, курсанты Сухопутных войск; от Госпогранслужбы — 2 катера морской охраны и 3 летательных аппарата. Кроме того, от ВВС в учениях участвуют 9 самолетов. От США — 2 боевых корабля, 4 самолета, мобильное инженерное подразделение, морской отряд спецопераций.