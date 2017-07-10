Россия довольна итогами саммита G20, заявила шерпа

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Россия очень довольна итогами саммита "двадцатки", прошедшего 7-8 июля в Гамбурге, его ключевыми результатами российская сторона считает договоренности по мерам в сфере обеспечения сбалансированного роста мировой экономики, заявила представитель президента РФ (шерпа) в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"Мы очень довольны итогами саммита и благодарны немецкому председательству за прекрасно проведенную работу, за прекрасное качество итоговых документов и за ту дружескую атмосферу, которую удалось канцлеру (Германии Ангеле) Меркель создать в Гамбурге на саммите", — сказала Лукаш на брифинге, посвященном итогам саммита.

По ее словам, ключевыми результатами саммита российская сторона считает договоренности по мерам в сфере поддержки экономики, обеспечения устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики.

"Особенно хотела бы выделить договоренности в сфере содействия торговле и глобализации", — добавила Лукаш.

Он отметила, что "двадцатка" всегда работала для того, чтобы доказать необходимость открытых рынков и свободной торговли.

"Нам в Гамбурге удалось договориться о противостоянии принятию протекционистских мер, (о планах) содействовать взаимной, выгодной для всех глобальной торговой системе, основанной на правилах, и также отметить, что все другие торговые соглашения, включая двусторонние, региональные и плюрилатеральные, должны соответствовать нормам ВТО", — добавила Лукаш.

По ее словам, "это ключевое решение, это самый, мы считаем, важный такой итог в сфере основной экономической повестки саммита".