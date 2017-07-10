СМИ сообщили о слежке за иностранными следователями в Мексике

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Международная группа следователей, прибывших в Мексику для расследования дела о пропавшей группе студентов, стала целью шпионской программы, стоящей "на вооружении" властей страны, пишет газета New York Times.

В сентябре 2014 года в мексиканском штате Герреро пропали 43 студента. Как выяснилось впоследствии, они были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.

Как пишет издание, следователи по этому делу были назначены международной комиссией, следящей за соблюдением прав человека. Они заявили, что столкнулись с нежеланием правительства Мексики сотрудничать в расследовании, например, чиновники отказывались предоставить некоторые документы. Кроме того, данные судебной экспертизы указывают на то, что следователи стали объектом продвинутых технологий слежки, пишет газета.

Ранее лаборатория Citizen Lab университета Торонто сообщила в отчете, что три высокопоставленных представителя одной из крупнейших оппозиционных сил Мексики (Партии национального действия) стали жертвами шпионской программы. Согласно отчету, мексиканские чиновники получили текстовое сообщение, связанное с созданной в Израиле шпионской программой "Пегас" (Pegasus), которая способна отслеживать звонки, текстовые сообщения и электронную почту на мобильном телефоне. Помимо них, объектами шпионской программы стали несколько мексиканских журналистов, адвокатов и активистов.

По данным известной журналистки Дениз Меркер с канала Televisa, в 2014 году именно генеральная прокуратура страны купила Pegasus за 32 миллиона долларов. Она продемонстрировала в эфире своей программы En Punto соответствующую документацию.

New York Times ранее написала, что программа была продана правительству Мексики "при обязательном условии, что она будет использоваться только в отношении террористов и криминальных группировок". Правительство Мексики категорически отрицает, что ведет слежку за защитниками прав человека и журналистами.

Прокуратура Мексики ранее пообещала провести все необходимые действия, в том числе анализ данных со взломанных мобильных телефонов, и подчеркнула, что решительно осуждает подобные незаконные вторжения в коммуникации работников СМИ и общественных деятелей.