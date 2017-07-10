Лукаш: США на саммите G20 показали желание бороться за чистую энергетику

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. США, несмотря на свою позицию по Парижскому соглашению, на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге проявили решимость бороться за чистый климат и чистую энергетику, заявила представитель президента РФ (шерпа) в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"Мы считаем, что достигнутый результат, пусть и отдельно объясняющий позицию США — это серьезнейшая договорённость. Все, так или иначе, готовы бороться с изменениями климата, готовы к совместному сотрудничеству. И, несмотря на отдельную позицию США по парижскому соглашению, все равно, они проявили свою решимость бороться за чистую энергетику, за чистый климат", — сказала Лукаш на брифинге по итогам саммита G20, прошедшего в Гамбурге.

Она отметила, что была проведена очень сложная дискуссия, чтобы согласовать итоговые документы.