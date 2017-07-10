Под Парижем ограбили 19 туристов, распылив им в глаза слезоточивый газ

ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Группа туристов лишилась части своего багажа у отеля в пригороде Парижа после того, как злоумышленники брызнули в них слезоточивым газом, передает телеканал BFMTV.

Инцидент перед отелем Novotel неподалеку от аэропорта Руасси произошел в минувшую субботу, однако СМИ узнали о нем лишь в понедельник.

Группа из 19 туристов собралась у входа в отель в ожидании автобуса, однако вместо него к ним подъехали несколько машин, из которых вышли люди, скрывавшие свои лица за капюшонами или масками. Они распылили на туристов слезоточивый газ и забрали их вещи.

В группе, которая подверглась ограблению, было 4 граждан США, трое марокканцев и 12 французов.

Злоумышленники, напавшие на туристов, до сих пор не найдены. По факту ограбления открыто расследование.