Под Парижем ограбили 19 туристов, распылив им в глаза слезоточивый газ

ПАРИЖ, 10 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Группа туристов лишилась части своего багажа у отеля в пригороде Парижа после того, как злоумышленники брызнули в них слезоточивым газом, передает телеканал BFMTV.
Группа из 19 туристов собралась у входа в отель в ожидании автобуса, однако вместо него к ним подъехали несколько машин, из которых вышли люди, скрывавшие свои лица за капюшонами или масками. Они распылили на туристов слезоточивый газ и забрали их вещи.
В группе, которая подверглась ограблению, было 4 граждан США, трое марокканцев и 12 французов.
Злоумышленники, напавшие на туристов, до сих пор не найдены. По факту ограбления открыто расследование.