На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на филиппинском острове Лейте, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 01.41 по времени UTC (04.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 6,1 километре к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.