Косачев дал несколько советов Парубию после слов спикера Рады об ООН

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Спикеру Верховной рады Андрею Парубию надо не "реформировать ООН", а настаивать на том, чтобы парламент Украины принимал законы, которые страна обязалась выполнять по минским соглашениям, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Ранее Парубий заявил, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН в вопросах, касающихся Украины.

"Великому геополитику Парубию хорошо бы знать, что термин "агрессор" и "агрессия" Советом Безопасности ООН в отношении России в украинском контексте никогда не применялся, это из области его фантазии", — отметил сенатор.

"Если же оставить за скобками это определение и разобрать инициативу Парубия в принципе, то тогда уж этому господину надо быть до конца последовательным — предложить лишить права вето Великобританию по Ираку и Кипру, Францию – по Мали и Ливии, Китай – по Индии и Тайваню", — добавил он.

При этом США нужно лишить права вето по всем вопросам, так как, если процитировать предыдущего президента Барака Обаму, США "несут ответственность за ситуацию во всех регионах мира, где возникают волнения, войны и конфликты", подчеркнул политик.

"А после того — предложить ликвидировать Совет Безопасности ООН и закрыть за ненадобностью организацию в целом", — сказал Косачев.

По его словам, спикеру Парубию надо настаивать на том, чтобы Верховная рада принимала законы, которые Украина обязалась принять по минским соглашениям. "Тогда и Совет Безопасности ООН в контексте урегулирования конфликта на юго-востоке Украины не потребуется", — заключил глава комитета СФ.