Посольство России сообщило о визите замглавы МИД Рябкова в Иран

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проведет во вторник переговоры в Тегеране с заместителем главы иранского МИД Аббасом Аракчи, сообщили РИА Новости в посольстве России в Иране.

"Завтра Сергей Алексеевич прибывает в Тегеран, запланирована его встреча с Аракчи", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что основной темой на переговорах должна стать реализация совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.