В Кении ввели комендантский час в регионах, подвергшихся атакам боевиков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Правительство Кении ввело комендантский час на три месяца в районах страны близ границы Сомали из-за всё более частых нападений со стороны боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает агентство Синьхуа.

"Этот указ будет действовать в темное время суток, с 18.30 до 06.30 утра", — говорится в сообщении и.о. министра внутренних дел страны Феда Матианги. Основная цель комендантского часа — решение вопросов, связанных с действиями террористов.

Как отмечает агентство, комендантский час будет действовать до 9 октября в округах Ламу, Гарисса и реки Тана. На прошлой неделе боевики обезглавили по меньшей мере десять человек на северо-востоке Кении неподалеку от границы с Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещенная в России