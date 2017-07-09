Депутат Госдумы Николай Ковалев стал зампредом ПА ОБСЕ

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. В число заместителей председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе избран представитель России — депутат Госдумы Николай Ковалев, передает корреспондент РИА Новости.

Ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит в Минске.

Всего избраны четыре новых заместителя.

В ассамблее Ковалев также занимает должность спецпредставителя по противодействию терроризму. В течение нескольких лет он выступал за создание в рамках ПА ОБСЕ комитета по борьбе с терроризмом. В результате в ходе нынешней сессии председатель ассамблеи Кристин Муттонен предложила Постоянному комитету ПА ОБСЕ принять решении о создании такого комитета — парламентарии поддержали эту идею.

К нынешнему заседанию Ковалев подготовил проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов, а также о борьбе с использованием сети Интернет для вербовки террористов. Проект резолюции также вызвал одобрение большинства в ассамблее.