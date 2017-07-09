Пушков после встречи президентов России и США вспомнил высказывания Обамы
10:3909.07.2017
(обновлено: 10:46 09.07.2017)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Итоги встреч глав Владимира Путина с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на саммите G20 в Гамбурге подвел сенатор Алексей Пушков.
"И Путин, и Макрон говорят о "новой фазе" в отношениях", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Он также прокомментировал первую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сравнив его с предшественником Бараком Обамой.
"Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей", — добавил он.
Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была
"потрясающей" по значимости.
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Путин во второй день работы саммита провел встречи с президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, поучаствовал в трехсторонней встрече с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Макрон на встрече с Путиным заявил, что отрадно констатировать качество и интенсивность отношений России и Франции. С Эрдоганом Путин обсудил "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" и Сирию. Российский лидер отметил серьезное продвижение в сирийском урегулировании благодаря Турции. На встрече с Юнкером Путин выразил надежду на развитие отношений России и Еврокомиссии. Президент РФ кратко пообщался с премьерами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Паоло Джентилони, поприветствовал премьер-министра Норвегии, переговорил с премьером Вьетнама, общался с генсеком ООН Антонию Гуттерешем.
Саммит G20 проходил в немецком Гамбурге. На него приехали не все лидеры "двадцатки": отсутствовал король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Президент Бразилии Мишел Темер, который также планировал пропустить саммит, в последний момент все же отправился в Гамбург.
Большая часть журналистов, съехавшихся освещать саммит, не попала в конференц-центр, где проходили основные мероприятия, зато смогла скрасить времяпрепровождение хорошей едой с пивом, а также развлечься на специально организованной вечеринке.
Церемония фотографирования лидеров G20 прошла в первый день саммита. Место в центре досталось хозяйке мероприятия - канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Владимир Путин оказался в первом ряду между турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином.
Путин принял участие в целом ряде мероприятий "Большой двадцатки", которые были посвящены борьбе с терроризмом, свободным рынкам и климатическим изменениям.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа затянулась на два с лишним часа. Российский лидер позднее заявил, что установил личные отношения с главой Белого дома, а тот отметил, что встреча прошла замечательно.
Японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось дожидаться Владимира Путина, который задержался из-за переговоров с Трампом. Российский лидер принес извинения, Абэ отнесся к опозданию с пониманием.
На рабочем завтраке, состоявшемся утром 8 июля, Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на Украине.
На встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и ЕС продолжат развиваться. Тот, в свою очередь, отметил важность диалога с Москвой.
Дочь президента США Иванка Трамп была не просто сторонним наблюдателем на саммите: она заменила своего отца на одной из встреч G20.
В ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном Владимир Путин заверил, что Россия намерена придерживаться обязательств по климату, а также отметил качество двусторонних отношений.
Президент России в ходе пресс-конференции, посвященной G20, рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом, а также коснулся ситуации в Сирии и отношений с Украиной.
Итоги саммита подводила Ангела Меркель. Она осталась довольна тем, что участники G20 выступили за открытость рынков, а также заявила, что рада тому, что все страны, кроме США, поддержали соглашение по климату.