Пушков после встречи президентов России и США вспомнил высказывания Обамы

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Итоги встреч глав Владимира Путина с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном на саммите G20 в Гамбурге подвел сенатор Алексей Пушков.

"И Путин, и Макрон говорят о "новой фазе" в отношениях", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

И Путин, и Макрон говорят о "новой фазе" в отношениях. Верный подход. Стороны должны двигаться вперед, не делая из Украины камень преткновения — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

​Он также прокомментировал первую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сравнив его с предшественником Бараком Обамой.

"Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей", — добавил он.

Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей". Это вам не Обама, сравнивавший Россию с эболой. Совсем другой президент. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

​Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что "Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что… российское руководство не вмешивалось (в американские выборы), и он эти заявления принимает". В субботу сам Путин заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Сам Трамп пока не комментировал свою беседу с Путиным, ограничившись лишь фразой, что она была "потрясающей" по значимости.

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Путин во второй день работы саммита провел встречи с президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, поучаствовал в трехсторонней встрече с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Макрон на встрече с Путиным заявил, что отрадно констатировать качество и интенсивность отношений России и Франции. С Эрдоганом Путин обсудил "Турецкий поток", строительство АЭС "Аккую" и Сирию. Российский лидер отметил серьезное продвижение в сирийском урегулировании благодаря Турции. На встрече с Юнкером Путин выразил надежду на развитие отношений России и Еврокомиссии. Президент РФ кратко пообщался с премьерами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Паоло Джентилони, поприветствовал премьер-министра Норвегии, переговорил с премьером Вьетнама, общался с генсеком ООН Антонию Гуттерешем.