В Совфеде обеспокоены дискриминацией российских СМИ в странах ОБСЕ

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев заявил, что дискриминационные подходы властей ряда стран в регионе ОБСЕ к российским СМИ вызывают обеспокоенность.
По его словам, примером может служить "законодательная инициатива Верховной Рады Украины, направленная на дерусификацию информационного пространства". "При этом преступления против журналистов остаются безнаказанными", — продолжил сенатор.
"Россия, со своей стороны, всегда была и остается на позициях максимальной открытости. Мы стараемся придерживаться правового баланса свободы слова и ответственности за достоверность фактов. Мы категорически против каких-либо запретов и призываем всех строго придерживаться норм профессиональной этики", — продолжил Журавлев.
"Свобода слова": как в мире пытаются заставить замолчать российские СМИ >>