В Совфеде обеспокоены дискриминацией российских СМИ в странах ОБСЕ

МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев заявил, что дискриминационные подходы властей ряда стран в регионе ОБСЕ к российским СМИ вызывают обеспокоенность.

"Некоторые страны препятствуют деятельности русскоязычных СМИ в своем информационном пространстве. В странах Балтии зафиксированы неоднократные случаи депортации и запрета на въезд для российских журналистов, закрываются медиапредставительства, создаются административные барьеры для эффективной работы. Встречаются также национальные инициативы по ужесточению урегулирования интернета с явной антироссийской направленностью", — сказал Журавлев, выступая в воскресенье в Минске в рамках сессии ПА ОБСЕ.

По его словам, примером может служить "законодательная инициатива Верховной Рады Украины, направленная на дерусификацию информационного пространства". "При этом преступления против журналистов остаются безнаказанными", — продолжил сенатор.

Он подчеркнул, что в регионе ОБСЕ "информационная политика подвергается все большей цензуре, объектами санкционных мер становятся именно российские СМИ, а представители высших эшелонов власти некоторых стран уже даже не пытаются скрыть такой дискриминационный подход".

"Россия, со своей стороны, всегда была и остается на позициях максимальной открытости. Мы стараемся придерживаться правового баланса свободы слова и ответственности за достоверность фактов. Мы категорически против каких-либо запретов и призываем всех строго придерживаться норм профессиональной этики", — продолжил Журавлев.

"Свобода слова": как в мире пытаются заставить замолчать российские СМИ >>