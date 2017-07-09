США приветствуют освобождение из тюрьмы лидера оппозиции в Венесуэле

Плакат и изображением Леопольдо Лопеса в Венесуэле во время протеста за его освобождение. Архивное фото

Плакат и изображением Леопольдо Лопеса в Венесуэле во время протеста за его освобождение. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Госдепартамент США приветствует решение властей Венесуэлы освободить из-под стражи оппозиционера Леопольдо Лопеса и призывает к полному освобождению всех политзаключенных в стране.

Ранее стало известно, что Лопес в субботу вышел из тюрьмы, где он находился с 2014 года. Теперь он будет под домашним арестом. По данным агентства Рейтер, верховный суд Венесуэлы перевел Лопеса под домашний арест из-за его проблем со здоровьем.

"Это значительный шаг в правильном направлении со стороны правительства Венесуэлы. Мы повторяем наш призыв к полному восстановлению свободы господина Лопеса и его политических прав", — говорится в заявлении госдепартамента.

По данным ведомства, в Венесуэле насчитывается более 400 политзаключенных. В госдепартаменте призывают освободить их и вернуть им политические права, а также разрешить конфликт в стране между властями и оппозицией мирным путем.

В сентябре 2015 года лидер движения "Народная воля" Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.

По сообщениям СМИ, Лопес намерен продолжать политическую борьбу.