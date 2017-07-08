В Венесуэле освобожденный оппозиционер призвал продолжать протесты

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вышедший из тюрьмы венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес призвал сторонников продолжать протесты против президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство Рейтер.

"Лопес призвал сторонников оппозиции продолжать уличные протесты против Мадуро, включая запланированные на воскресенье демонстрации", — пишет агентство со ссылкой на послание Лопеса, зачитанное его соратником по партии Фредди Гуеварой.

"Это шаг на пути к свободе. Я не чувствую обиды, но я и не откажусь от своих убеждений. Я нахожусь в твердой оппозиции к режиму, я также намерен бороться за настоящий мир, мирное сосуществование, изменения и свободу", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс заявление освобожденного политика.

В субботу стало известно, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес вышел из тюрьмы, где он находился с 2014 года. Сообщалось, Верховный суд Венесуэлы перевел Лопеса под домашний арест из-за его проблем со здоровьем.

В сентябре 2015 года лидер движения "Народная воля" Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.

В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, жертвами протестов стали 92 человека.