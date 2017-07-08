Макрон сообщил, что планирует обсудить с Трампом в Париже сирийское досье

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Париж не только примет участие в национальном празднике Франции – Дне взятия Бастилии, но и обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ряд вопросов, вызывающих взаимный интерес, включая Сирию.

Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге заявил, что Трамп посетит Париж 13-14 июля.

"Необходимо, чтобы мы поддерживали хорошие отношения и имели возможность обсуждать разные темы. И он (Трамп) будет 13-14 июля в Париже, чему я очень рад, одновременно для того, чтобы отметить то наше прошлое, которое нас объединяет, но также и затем, чтобы обсудить многочисленные темы, которые касаются нас, в том числе сирийское досье ", — сказал Макрон.

Он отметил, что отказ США от Парижского соглашения по климату "ни в коем случае не мешает взаимодействию между двумя странами по другим вопросам, в том числе по стратегическим вопросам и в борьбе с терроризмом".

Елисейский дворец — администрация президента Франции в конце июня сообщал, что президент США Дональд Трамп принял приглашение на парад по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.