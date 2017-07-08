Меркель: хорошие каналы для диалога между Россией и США полезны всем

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Все заинтересованы в хороших, честных и искренних каналах для диалога между Россией и США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.

Саммит "двадцатки" в Гамбурге проходит 7-8 июля.

"Проблемы между Россией и США могут быть решены только совместно. Касаются ли они Сирии, касаются ли они разоружения, мы также обсуждали тему Северной Кореи… Но хорошие, честные и искренние каналы для диалога между США и РФ могут идти только на пользу всем", — сказала Меркель.