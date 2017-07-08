G20 поддержала вступление в силу соглашения ВТО об упрощении торговли

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны G20 поддерживают вступление в силу соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении процедур торговли и призывают к его реализации, говорится в коммюнике по итогам саммита "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге.

"Мы приветствуем вступление в силу соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и призываем к его полной реализации, включая техническую помощь развивающимся странам. Мы обязуемся совместно работать со всеми членами ВТО, чтобы успешно провести его 11-ю конференцию министров", — говорится в документе.

Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли вступило в силу 22 февраля 2017 года. Оно направлено на развитие международной торговли и экономического сотрудничества.