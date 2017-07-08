Трамп отметил профессиональную работу правоохранительных органов Гамбурга

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил профессионализм правоохранительных органов Гамбурга во время проведения саммита G20.

"Правоохранительные органы и военные проделали блистательную работу в Гамбурге. Все чувствовали себя в полной безопасности несмотря на анархистов", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Law enforcement & military did a spectacular job in Hamburg. Everybody felt totally safe despite the anarchists. @PolizeiHamburg #G20Summit — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2017 г.

Ранее президент США поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за профессиональную организацию саммита G20.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.