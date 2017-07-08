Меркель рассказала о встрече с Эрдоганом на G20

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Есть глубокие различия в оценках между Германией и Турцией, это различия были заявлены в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.

"Мы уважаем заслуги Турции в деле приема беженцев… В остальном в двусторонних переговорах были обозначены глубокие различия между нами в связи с многими арестами и другими действиями Турции, к примеру, я назвала отказ в допуске депутатов на базу "Инджирлик", — сказал Меркель.