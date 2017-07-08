Эрдоган сожалеет, что переговоры по Кипру провалились

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по окончании саммита G20 в Гамбурге, выразил сожаление по поводу провала переговоров по кипрскому урегулированию, несмотря на "искреннюю и конструктивную позицию" Турции.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. По его словам, то, что на конференции не удалось найти решение, вовсе не означает, что не могут быть разработаны другие инициативы для решения кипрской проблемы.

"Искренняя и конструктивная позиция Турции и турецкой общины Кипра не нашли понимания противоположной стороны. Это обстоятельно вызывает сожаление. Параметры миссии доброй воли ООН не позволяют решить кипрский конфликт. Наставить на них уже бессмысленно", — цитирует Эрдогана агентство Аnadolu. Он добавил, что у Анкары могут появиться "планы В и С" по решению кипрской проблемы.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.