Эрдоган призвал уважать суверенитет Катара

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, призвал с уважением относиться к суверенитету Катара в связи с кризисом, возникшим вокруг этой страны.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

"Уважать суверенитет Катара так же важно, как и суверенитет любого другого государства. Выиграть в противостоянии братьев никто не может", — заявил Эрдоган. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, обвинения в адрес Катара и введенные против него санкции со стороны других арабских стран не имеют оснований. Турецкий лидер отметил, что безопасность и стабильность в дружественных странах Персидского залива имеют такое же важное значение для Турции, как и ее собственная безопасность.

"Все страны региона, в том числе Саудовская Аравия, должны предпринять меры для того, чтобы урегулировать кризис. Призываем не поддаваться на провокации", — добавил Эрдоган.