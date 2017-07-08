В Гамбурге левые радикалы оказали полиции массовое сопротивление

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Левые радикалы из "Черного блока" оказали массовое сопротивление полиции на демонстрации в Гамбурге, сообщили правоохранители.
Ранее полиция сообщила, что в начале демонстрации "G20 — не добро пожаловать!" сформировался "черный блок", часть участников которого замаскировалась. Также стражи порядка проинформировали, что "приняли меры" в отношении замаскированных участников "черного блока".
"Сотрудникам было оказано массовое сопротивление: пинки, удары, в том числе флагштоками", — сообщила полиция в Twitter.
Gegen die Einsatzkräfte wurde massiv Widerstand geleistet: Tritte, Schläge, u.a. mit Fahnenstangen.#G20HAM17 https://t.co/sGrwWjTgGT— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8 июля 2017 г.
"Черный блок" — неформальное объединение леворадикальных группировок, которое участвует в столкновениях с полицией во время больших уличных акций в Германии. Активисты "Черного блока" отрицают государственный строй, институты государственной власти, "капиталистические структуры" (банки, торговые сети).
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