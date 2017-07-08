В Гамбурге левые радикалы оказали полиции массовое сопротивление

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Гамбурге. Июль 2017

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Гамбурге. Июль 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Левые радикалы из "Черного блока" оказали массовое сопротивление полиции на демонстрации в Гамбурге, сообщили правоохранители.

Ранее полиция сообщила, что в начале демонстрации "G20 — не добро пожаловать!" сформировался "черный блок", часть участников которого замаскировалась. Также стражи порядка проинформировали, что "приняли меры" в отношении замаскированных участников "черного блока".

"Сотрудникам было оказано массовое сопротивление: пинки, удары, в том числе флагштоками", — сообщила полиция в Twitter.

​"Черный блок" — неформальное объединение леворадикальных группировок, которое участвует в столкновениях с полицией во время больших уличных акций в Германии. Активисты "Черного блока" отрицают государственный строй, институты государственной власти, "капиталистические структуры" (банки, торговые сети).

Название связано с традиционной одеждой активистов — она черного цвета для усложнения опознания личности. Лица закрыты шарфами, платками или балаклавами, на головы надвинуты капюшоны, используются также солнцезащитные очки. По данным контрразведки ФРГ, в "черный блок" входят 8,5 тысячи человек.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>