Тема импорта стали остается "взрывоопасной", заявила Меркель по итогам G20

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Тема импорта стали остается "взрывоопасной", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по завершении саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.

"Это взрывоопасно", — сказала Меркель, добавив, что удовлетворена, что дальнейшие оценки этой темы перенесены на осень текущего года.

"Истинным остается то, что европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки, Европа делает это хорошо", — сказала Меркель, добавив, что вопросы в торговых отношениях с США по прежнему "сложны, каждое слово нужно выверять".