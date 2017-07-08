Необходимо договориться о границах зон деэскалации в Сирии, заявил Путин

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Необходимо договориться о границах зон деэскалации в Сирии, это кропотливая, нудная, но очень ответственная и важная работа, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Во всяком случае то, что прекращены активные боевые действия, то, что мы сейчас занимаемся этими зонами деэскалации — это уже огромный шаг вперед. Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретно границы этих зон, как будет обеспечиваться безопасность в этих зонах. Это такая очень кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно важная и ответственная работа", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.