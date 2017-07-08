Путин: с точки зрения снабжения курдов вооружениями США далеко впереди РФ

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. РФ в контакте со многими курдскими формированиями, но с точки зрения обеспечения их вооружениями США далеко впереди, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

"Что касается курдской проблемы, это в целом очень большая и многогранная проблема. Мы в контакте со многими курдскими формированиями и не делаем из этого секрета. Но с точки зрения боевого обеспечения их деятельности, здесь, пожалуй, наши американские коллеги гораздо впереди нас. Они гораздо в этом отношении больший объем работы проделали", — сказал он.

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