Путин заявил, что не обсуждал ни с кем на G20 проблему Катара

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ОБСУЖДАЛ НИ С КЕМ НА G20 ПРОБЛЕМУ КАТАРА, ХОТЯ ОНА ОСТРАЯ И МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ