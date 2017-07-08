В Южной Осетии опровергли слухи о том, что Бибилов попал в ДТП в Абхазии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева опровергла информацию СМИ о том, что глава республики Анатолий Бибилов попал в ДТП в Абхазии.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что глава Южной Осетии попал в аварию в Сухуме и был госпитализирован.

"Бибилов ни в какую аварию не попадал, он завершил свой визит в Абхазию и в настоящее время возвращается домой со всей делегацией. В небольшое ДТП попала одна из машин, которая двигалась отдельно от кортежа", — сказала Гассиева РИА Новости.

В пятницу Бибилов прибыл с двухдневным визитом в Сухум. Во время встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой они договорились расширять сотрудничество между странами в торгово-экономической и гуманитарной областях. Бибилов пригласил президента Абхазии посетить Южную Осетию в удобное для него время.