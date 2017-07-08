Трамп пообещал выделить почти 640 миллионов долларов на гуманитарные нужды

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите G20, проходящем в Гамбурге, пообещал оказать финансовую поддержку гуманитарным программам на сумму в 639 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.
"Мы столкнулись с наихудшим гуманитарным кризисом со Второй мировой войны", — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, отметив, что обещание Трампа стало "большой удачей".
Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля.
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