Трамп пообещал выделить почти 640 миллионов долларов на гуманитарные нужды

Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите G20, проходящем в Гамбурге, пообещал оказать финансовую поддержку гуманитарным программам на сумму в 639 миллионов долларов, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, более половины этой суммы (331 миллион долларов) пойдет на помощь голодающим в четырех странах Африки и Ближнего Востока, которые пострадали от засухи: Сомали, Южном Судане, Нигерии и Йемене.

"Мы столкнулись с наихудшим гуманитарным кризисом со Второй мировой войны", — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, отметив, что обещание Трампа стало "большой удачей".

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля.

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