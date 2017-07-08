В Нагорно-Карабахской республике заявили о росте напряженности

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (451)

ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 300 нарушениях режима прекращения огня в регионе за неделю и росте напряженности на линии соприкосновения.

"В период со 2 по 8 июля на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения был заметен рост напряженности. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия 300 раз, применив на различных участках передовой, помимо стрелкового оружия, также 60-миллиметровые, 82-миллиметровые, 120-миллиметровые минометы, пушки Д-44 и гранатометы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что 4 июля азербайджанские ВС впервые с апреля 2016 года применили на южном направлении линии соприкосновения 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и реактивные системы залпового огня TR-107, обстреливая армянские позиции.

"Разместив ракетные установки на территории близ села Алханлы, азербайджанские ВС, по привычке, спрятались за спинами мирных жителей, превратив их в живой щит, и тем самым нарушив нормы международного права", — отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве заявили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха были вынуждены перейти к ответным действиям для подавления огневых точек противника, размещенных близ мирного населенного пункта.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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