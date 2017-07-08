В Нагорно-Карабахской республике заявили о росте напряженности

ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 300 нарушениях режима прекращения огня в регионе за неделю и росте напряженности на линии соприкосновения.
В пресс-службе ведомства отметили, что 4 июля азербайджанские ВС впервые с апреля 2016 года применили на южном направлении линии соприкосновения 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и реактивные системы залпового огня TR-107, обстреливая армянские позиции.
"Разместив ракетные установки на территории близ села Алханлы, азербайджанские ВС, по привычке, спрятались за спинами мирных жителей, превратив их в живой щит, и тем самым нарушив нормы международного права", — отмечается в сообщении.
Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.
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