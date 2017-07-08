В Кении при нападении боевиков погибли девять человек

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в результате атаки, совершенной, предположительно, боевиками на северо-востоке Кении, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

"Девять человек были убиты, некоторых застрелили, некоторых зарубили до смерти", — сообщил представитель местной полиции. По данным агентства, все жертвы были мирными жителями.

Источники в правоохранительных органах отметили, что за атакой могут стоять боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб". Нападение на деревни произошло в субботу утром неподалеку от границы с Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")*, имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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