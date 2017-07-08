Никифоров прокомментировал ситуацию с блокировкой российских программ в США

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Россия считает неправильной ситуацию с блокировкой российских программ в США, надо работать более открыто, Москва рассчитывает на хорошее взаимодействие в сфере кибербезопасности, заявил журналистам в Гамбурге глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Мы рассчитываем на хорошее взаимодействие в этой сфере, считаем, что это точно не та тема, по которой нужно говорить языком односторонних санкций", — сказал Никифоров, отвечая на соответствующий вопрос.

"В последнее время мы видели ряд сообщений, касающихся конкретных компаний, попыток заблокировать использование того или иного, в частности, российского программного обеспечения в тех или иных государственных структурах США. Мы считаем, что это неправильный подход. Нужно объединять усилия, нужно снимать какие-то ограничения, нужно открывать исходные коды программного обеспечения в тех сферах, где это нужно. И самое главное — нужно вести работу, опять же, основываясь на действующем законодательстве, опять же, для того, чтобы бороться с такими явлениями, как киберугрозы, попытки различных финансовых незаконных операций, да и просто вирусные атаки. Это требует объединения нескольких стран", — добавил он.