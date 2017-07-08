Си Цзиньпин надеется на активную роль Парижа в развитии отношений КНР и ЕС

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Пекин надеется, что Париж продолжит играть ведущую активную роль в развитии отношений Китая и Евросоюза, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем.

"Китай готов строить долгосрочное и стабильное сотрудничество с Европейским Союзом и надеется, что Франция продолжит играть свою ведущую активную роль в укреплении отношений Китая и ЕС ради увеличения объемов торговли и взаимных инвестиций", — говорится в заявлении МИД Китая по итога встречи лидеров.

Си Цзиньпин также выразил надежду на дальнейшее укрепление доверия между странами.