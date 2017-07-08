Песков рассказал, с кем Путин успел переговорить "на ногах" на саммите G20

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин "на ногах" на полях саммита G20 в немецком Гамбурге провел переговоры с президентом Франции, премьерами Италии, Нидерландов, Норвегии и Вьетнама, а также с генсеком ООН, главой Еврокомиссии.

"Вчера был официальный обед. Путин кратко на ногах общался с (Марком) Рютте — премьером Нидерландов, общался с генсеком ООН (Антониу) Гуттерешем, премьером Италии (Паоло) Джентилони, с (Эммануэлем) Макроном переговорил — президентом Франции. Достаточно теплое у него было общение, речь идет о кратком общении на полях, с господином (главой Еврокомиссии Жан-Клодом) Юнкером, поприветствовал премьер-министра Норвегии, переговорил с премьер-министром Вьетнама", — сказал журналистам Песков.

Он подчеркнул, что в течение вечера пятницы у Путина осуществлялись достаточно активные контакты.

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